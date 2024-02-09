Министр обороны представил Генштабу Сырского и поблагодарил Залужного
Министр обороны Рустем Умеров представил в Генеральном штабе нового главнокомандующего Александра Сырского, на церемонии также присутствовал экс-главнокомандующий Валерий Залужный, сообщает Украинская правда.
"Также поблагодарил генерала Валерия Залужного, который присутствовал во время этого события, за лидерство в непростое время и проделанную работу.
Как министр обороны, гарантирую всю возможную поддержку действий и решений командования Вооруженных сил Украины. Оборона - в надежных руках. До победы", – отметил Умеров.
Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.
Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.