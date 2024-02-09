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Министр обороны представил Генштабу Сырского и поблагодарил Залужного

Министр обороны представил Генштабу Сырского и поблагодарил Залужного
Фото: t.me/osirskiy

Министр обороны Рустем Умеров представил в Генеральном штабе нового главнокомандующего Александра Сырского, на церемонии также присутствовал экс-главнокомандующий Валерий Залужный, сообщает Украинская правда.

"Также поблагодарил генерала Валерия Залужного, который присутствовал во время этого события, за лидерство в непростое время и проделанную работу.
Как министр обороны, гарантирую всю возможную поддержку действий и решений командования Вооруженных сил Украины. Оборона - в надежных руках. До победы", – отметил Умеров.

Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.

Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.

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