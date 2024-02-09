Правительство назначило временного министра по делам ветеранов

Кабинет министров Украины поддержал решение о временном назначении Александра Порхуна на должность министра по делам ветеранов, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"На своем заседании 9 февраля Кабинет министров Украины принял распоряжение: о временном возложении исполнения обязанностей министра по делам ветеранов на Порхуна Александра Владимировича" , - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Верховная рада уволила с этой должности Юлию Лапутину. Соответствующее решение было принято 7 февраля.

Напомним, что в понедельник, 5 февраля, в Верховную Раду поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины. О чем сообщил глава ВРУ Руслан Стефанчук.

Отставку Лапутиной прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его словам, это "вопрос исключительно менеджмента" и добавил, что "шаги перезагрузки" будут продолжаться не только в этом направлении.