Зеленский вручил Залужному и Буданову государственные награды

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды о присвоении звания "Герой Украины" экс-главкому ВСУ Валерию Залужному и руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Видео вручения обнародовали в соцсетях президента.

Залужный при получении награды дважды пожал руку Зеленскому и обнял его дважды. Буданов при награждении был невозмутимым и лишь сдержанно пожал руку президенту.

Также были награждены и другие военные, в частности, госнаграды получали и родственники павших бойцов.