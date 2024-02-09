Зеленский вручил Залужному и Буданову государственные награды
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды о присвоении звания "Герой Украины" экс-главкому ВСУ Валерию Залужному и руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову.
Видео вручения обнародовали в соцсетях президента.
Залужный при получении награды дважды пожал руку Зеленскому и обнял его дважды. Буданов при награждении был невозмутимым и лишь сдержанно пожал руку президенту.
Также были награждены и другие военные, в частности, госнаграды получали и родственники павших бойцов.