Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно

Полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки расширили на время мобилизации и военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет министров. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Внесены изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Во время проведения мобилизации и на время действия военного положения ТЦК дали право круглосуточно: