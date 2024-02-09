Кто возглавит Генштаб и Сухопутные войска – СМИ назвали фамилии

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского станет заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. Об этом стало известно от собственных источников в Минобороны, сообщает Зеркало недели.

В то же время собеседник добавил, что руководителем Генштаба ВСУ планируется назначить командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича.

По данным издания, уже готовятся представления о назначении Павлюка и Баргилевича указами президента.