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Кто возглавит Генштаб и Сухопутные войска – СМИ назвали фамилии

Кто возглавит Генштаб и Сухопутные войска – СМИ назвали фамилии
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского станет заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. Об этом стало известно от собственных источников в Минобороны, сообщает Зеркало недели.

В то же время собеседник добавил, что руководителем Генштаба ВСУ планируется назначить командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича.

По данным издания, уже готовятся представления о назначении Павлюка и Баргилевича указами президента.

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