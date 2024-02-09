ЕК назвала сроки предоставления условий для переговоров по вступлению Украины в ЕС

Спикер Еврокомиссии Ана Писонеро заявила, что ЕК рассчитывает в ближайшие недели быть готовой предоставить рамочные условия для переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, сообщает Деловая столица.

Об этом она сказала на брифинге.

"Я не могу быть более конкретной в вопросе временных рамок, но работа по подготовке переговорных рамок продвигается. Есть основания полагать, что мы должны быть готовы представить их странам-членам в течение следующих недель мы надеемся" , — заявила Писонеро.

Спикер также прокомментировала заявления отдельных политиков о том, что для Украины есть особые условия и преференции на пути к членству в Евросоюзе.

"Очевидно, что нет никаких сокращений в процессе расширения. Этот процесс основан на достижениях. У нас есть очень четкие данные в нашем докладе о том, что было сделано Украиной, чтобы достичь современного состояния" , — подчеркнула Писонеро.

По ее словам, для Евросоюза прогресс Украины "является впечатляющим", поскольку страна достигает таких результатов в условиях войны.

Писонеро отметила, что Украина сохраняет работоспособность парламента и продолжает внедрять реформы.

Как сообщалось, 14 декабря Европейский совет принял решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз.