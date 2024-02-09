СМИ: Венгерские фермеры устроили протест на границе с Украиной

В пятницу венгерские фермеры устроили протест возле КПП "Захонь" на границе с Украиной, выступая против решения Еврокомиссии о продлении беспошлинного ввоза украинской продукции еще на год, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает бизнес-венгерское издание Világgazdaság.

Тракторы и различные виды сельскохозяйственной техники растянулись на сотни метров вблизи венгерско-украинской границы.

Демонстрацию организовали Ассоциация союзов венгерских фермеров и фермерских кооперативов и Национальная сельскохозяйственная палата, которые считают решение Еврокомиссии неприемлемым.

Венгерские аграрии настаивают, что продукты, которые поступают из-за пределов Европейского Союза, должны подчиняться тем же правилам, которых придерживаются фермеры ЕС, и Брюссель должен защитить интересы своих собственных фермеров, "а не пытаться уничтожить европейское село своими мерами".

фото: szon.hu

Протестующие также говорят, что Украина экспортирует ГМО-продукты, и они выступают против этого. Они убеждены, что "Украина может разрушить европейское сельское хозяйство" и многие производители и переработчики продуктов питания в ЕС могут обанкротиться из-за поступления украинских товаров.

Напомним, в пятницу из-за акций протеста польских фермеров в пятницу затруднено движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин".

Формально причиной для блокировки стало решение Еврокомиссии о продлении еще на год полного открытия рынка ЕС для украинской продукции, в том числе аграрной.