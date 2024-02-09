СБУ идентифицировала еще 5 оккупантов, которые пытали гражданских на Сумщине

Идентифицированы еще 5 российских военных, которые пытали гражданских во время оккупации Сумской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Речь идет о военных 23-го мотострелкового полка 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа вооруженных сил России:

старшего лейтенанта Алексея Рыжковича - командира 2-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона;

лейтенанта Максима Волчека - командира 3-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона;

сержанта Рустама Ирзаева - командира отделения 1-го мотострелкового батальона;

рядового Петра Илюшина - заместителя командира боевой машины, наводчика-оператора 1-го мотострелкового батальона;

рядового Вадима Митина - командира танка в составе танкового батальона.

Как пишет СБУ, в феврале-марте 2022 года террористы участвовали в оккупации Ахтырского района Сумской области, в том же числе города Тростянец. Во время оккупации все пятеро фигурантов входили в состав российских "карательных отрядов", которые похищали и пытали гражданских. Застенок враг обустроил в подвале захваченного в то время местного элеватора.

Против людей применяли пытки - били связанными после чего бросали едва в сознании на холодный пол, где долгое время удерживали без еды и воды.

Особой жестокостью отличился Волчек, которого командование России наградило его "медалью Суворова".

В частности задокументировано и то, что Ирзаев бил палкой связанного мужчину, которого похитили прямо посреди улицы. Также угрожал потерпевшему "переломать все кости".

Военным сообщено о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.