Министр обороны Дании: Россия может напасть на НАТО в течении 3-5 лет

Министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен заявил, что Страна должна ускорить свои военные инвестиции, поскольку новые разведывательные данные свидетельствуют, что страна-агрессор Россия перевооружается быстрее, чем ожидалось, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в интервью газете Jyllands-Posten, ее цитирует Reuters.

"Нельзя исключать, что в течение трех – пяти лет Россия проверит статью 5 и солидарность НАТО. Оценка НАТО была не такой в 2023 году. Это новые данные, которые сейчас выходят на первый план" , – сказал он.

Пульсен отметил, что прямой угрозы Дании нет, но альянс может столкнуться с гибридными атаками в попытках дестабилизировать страну-члена НАТО. По его словам, у России потенциально есть желание сделать это.