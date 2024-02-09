Генштаб: ВСУ нанесли авиаудары по 5 районам сосредоточения врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Однако враг и дальше продолжает вести захватническую войну, несмотря на значительные потери, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сводка Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 91 боевое столкновение. Всего враг нанес 49 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Леонивка Черниговской области, Юнаковка, Яблоновка, Кондратовка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Карповичи, Лубяное, Гремяч Черниговской области; Могрица, Степок, Угроиды, Новодмитровка Сумской области; Уды, Стрелечье, Чугуновка, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 10 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Котляровка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Ямполовка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 18 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клищеевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 17 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 12 раз пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Курахово, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Парасковиевка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Угледар Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 2 атаки западнее Новопокровки и в районе Роботино Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Степное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 4 безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под артиллерийским огнем оказался город Очаков Николаевской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Маяк, Крынки, Берислав Херсонской области. Также враг совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Крынки, Камышаны, Токаревка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пунктам управления, 2 складам боеприпасов противника.