Залужный сделал заявление после увольнения и получения звания Героя Украины

Валерий Залужный сделал первое заявление после освобождения от должности главнокомандующего Вооруженными силами и получения звания Героя Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Валерия Залужного.

Залужный отметил, что для него большая честь получить звание Героя Украины.

"Честь и ответственность, которые я испытываю перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей. Это ваша награда, потому что именно вы - настоящие Герои! С преданностью и благодарностью служу и буду служить Украинскому народу!" , - написал Залужный.

Увольнение Залужного и назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Стоит отметить, что слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.