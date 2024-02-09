Стефанишина: Кабмин утвердил план выполнения рекомендаций Еврокомиссии

Кабинет министров на заседании в пятницу, 9 февраля, утвердил план мер по выполнению рекомендаций Европейской комиссии по началу переговоров о членстве Украины в ЕС, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Это всеобъемлющий документ более ста страниц, призванный структурировать и объединить усилия органов власти как для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили в ноябре 2023 года в рамках Пакета расширения ЕС, так и для скорейшей подготовки и эффективного участия в переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС" , - отметила Стефанишина.

Документ определяет более 350 мероприятий по выполнению политических рекомендаций Еврокомиссии, а также ключевых рекомендаций по всем переговорным разделам в соответствии с кластерным подходом, сроками их выполнения, ответственными органами государственной власти и алгоритмом мониторинга реализации положений плана.

"Мы ставим целью продолжать динамичный темп на пути к членству в ЕС, поэтому идем на шаг вперед, ведь план мероприятий сформирован с учетом того, что Еврокомиссия будет осуществлять оценку прогресса Украины в рамках Пакета расширения ЕС за период с июня 2023 года по июнь 2024 года. Должны быть готовы заранее" , - подчеркнула вице-премьер-министр.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, в декабре лидеры стран-членов Евросоюза в ходе саммита одобрили начало переговоров о вступлении Украины в блок.

Это произошло, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать такое решение - премьер Виктор Орбан просто отказался принимать участие в голосовании по вопросу вступительных переговоров.

Как рассказала недавно в интервью посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.