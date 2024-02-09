Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей США

Президент Владимир Зеленский 9 февраля встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей США во главе с председателем комитета по вопросам разведки Майком Тернером, которая прибыла в Киев, сообщает Европейская правда.

Об итогах встречи рассказал Офис президента.

Зеленский поблагодарил Республиканскую и Демократическую партии за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения и подчеркнул "критическую важность принятия Конгрессом пакета помощи Украине".

"Мы не можем останавливаться в нашей борьбе с агрессором. Чтобы эта борьба была эффективной, нам нужна поддержка союзников, прежде всего Соединенных Штатов. Убежден, что решение о выделении необходимой помощи Украине будет обязательно принято Конгрессом", – цитирует Зеленского ОП.

Президент также рассказал конгрессменам о ситуации на передовой и потребности ВСУ, в частности в системах противовоздушной обороны, и перспективы совместного производства в Украине современных дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Один из членов американской делегации Джейсон Кроу ранее прокомментировал увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Напомним, 8 февраля Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украине, Израилю и Тайваню. Однако шансы на его одобрение в Палате представителей пока остаются неопределенными.