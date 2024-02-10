Воздушные силы уничтожили 23 ударных БпЛА из 31 запущенного

В ночь на 10 февраля противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed-136/131". Сбить удалось 23 беспилотника, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

Беспилотники оккупанты запустили из Балаклавы и мыса Чауда, что в Крыму, а также из Курской области России.

В результате боевой работы уничтожено 23 "Шахеды" в пределах Одесской и Харьковской областей.

Основными направлениями ударов были Одесская и Харьковская области.

К отражению воздушного нападения привлекались подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.