ОВА: Российские войска атакуют освобожденную Белогоровку при поддержке авиации

Российские оккупационные войска продолжают давить на Белогоровку Луганской области, осуществляют атаки при поддержке авиации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили в ОВА.

Кроме Белогоровки, под ударами артиллерийских установок оказались Серебрянское лесничество и село Невское.

По данным ОВА, на территориях Луганщины, оккупированных еще с 2014 года, оккупанты заявляют о низком качестве питьевой воды из крана, то есть ее лучше использовать только в технических целях.

Справка: Поселок был оккупирован Россией в 2022 году, но уже 19 сентября освобожден ВСУ.