Силы обороны уничтожили почти тысячу россиян и 24 артсистемы врага

Силы обороны за сутки 9-10 февраля уничтожили 980 российских оккупантов, 24 артиллерийских системы и 9 их танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 394270 (+980) человек,

танков - 6394 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 11942 (+21) ед,

артиллерийских систем - 9459 (+24) ед,

РСЗО - 981 (+0) ед,

средства ПВО - 666 (+0) ед,

самолетов - 332 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7235 (+26),

крылатые ракеты - 1881 (+0),

корабли / катера - 24 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12579 (+28) ед,

специальная техника - 1512 (+3).

Данные уточняются.