СМИ: В Германии прогнозируют еще 10 млн беженцев из Украины если Россия победит

Немецкое федеральное правительство прогнозирует, что в случае худшего развития событий в Украине и победы России количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на представителей силовых структур и парламентариев Германии, ознакомленных с прогнозом.

Как пишет издание, "в случае потенциального распада Украины немецкое правительство предполагает, что страну покинут еще около десяти миллионов человек". В этом сценарии "подавляющее большинство беженцев отправится в Западную Европу, а Германия будет одной из стран назначения".

В то же время, добавляет Welt am Sonntag, немецкое правительство в своих прогнозах исходит из того, что Украина имеет военные и финансовые возможности для поддержания своей обороны и стабильности до конца 2024 года.

Но ситуацию осложняет задержка в помощи со стороны Соединенных Штатов: Конгресс с осени прошлого года не может одобрить дополнительное финансирование для поддержки Украины.

Эксперт по вопросам внешней политики оппозиционного Христианско-демократического союза ФРГ Родерих Кизеветтер в комментарии газете призвал западные государства значительно увеличить военную помощь, учитывая колебания в США.

"Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, то худший сценарий массового бегства из Украины и распространения войны на страны НАТО станет гораздо более вероятным. В таком случае десять миллионов беженцев – это достаточно низкий показатель", – заявил он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Белый дом 9 февраля обсудил с президентом США Джо Байденом дальнейшую помощь Украине, и оба лидера призвали американский Конгресс как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование для нее.