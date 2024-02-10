Кабмин уволил Павлюка из Минобороны, он переходит на другую должность

Кабинет министров уволил первого заместителя Министра обороны Александра Павлюка, поскольку он уходит на другую должность. СМИ считают, что он станет главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего Александра Сырского, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Кабинетом министров уволен Александр Павлюк с должности первого заместителя Министра обороны в связи с переходом на другую работу".

Напомним: