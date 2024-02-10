Глава Минобороны Нидерландов призвала к усилению военной помощи Украине

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала к усилению военной помощи Украине в контексте полномасштабного вторжения России, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала вечером 9 февраля в эфире NOS.

По словам Оллонгрен, "когда речь идет о... обычных вооружениях, учениях и запчастях, я считаю, что не должно быть никаких ограничений" по поддержке Украины.

Глава оборонного ведомства Нидерландов подчеркнула, что важно поддерживать Украину и дальше.

"Я думаю, что мы эволюционировали в том, как мы это делаем. Мы начали поставлять (оружие. – Ред.) из собственных складов, а теперь мы делаем это в сотрудничестве с другими странами и отраслями, потому что нам также нужно было поддерживать наши запасы", – добавила она.

Оллонген подчеркнул, что от военной поддержки Украины выиграет не только сама она, но и безопасность Нидерландов, поскольку и она – хотя является членом ЕС и НАТО – уже не застрахована от полномасштабной войны.

С начала полномасштабного российского вторжения Нидерланды предоставили Украине военной поддержки на сумму 2,63 миллиарда евро. Сюда входят боевые машины, системы противовоздушной обороны, истребители F-16 и боеприпасы, а также полевые кровати и компьютеры.

Ранее на этой неделе Оллонгрен сообщила, что ее министерство готовит к отправке в Украину еще шесть истребителей F-16. Таким образом общее количество самолетов, которые Нидерланды пообещали передать Украине, возросло до 24.

В интервью "ЕП" Кайса Оллонгрен называла 2024 год реальным сроком передачи истребителей в Украину.