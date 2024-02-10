ВМС: Россия держит на боевом дежурстве в трех морях 7 кораблей

На утро 10 февраля на боевом дежурстве в трех морях 7 кораблей российского флота. Среди них один носитель "калибров", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины.

"В Черном море 4 вражеских корабля; в Азовском море — 1 вражеский корабль; в Средиземном море — 2, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет" , — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:

в Азовское море — 11 судов, из них и двигался из пролива Босфор;

в Черное море – 13 кораблей, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни в море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).