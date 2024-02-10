Ночная атака на Харьков: число пострадавших возросло до 57 человек

Число пострадавших в результате ночной атаки российских террористов на Харьков возросло до 57. Число жертв может возрасти, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Как рассказал Терехов, пострадавшие - жители улицы Котельной, которые остались без домов, документов, личных вещей и денег.

"Мы собираем теплые вещи. Будем расселять людей. Есть возможность расселить по общежитиям. Там они смогут находиться столько, сколько нужно. Мы договорились с международными фондами по установлению мобильных домов, чтобы люди смогли в них жить - там есть все необходимое для жизни", - рассказал Терехов в эфире телемарафона.

Спасательная операция продолжается

По словам городского головы, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Национальной полиции и прокуратуры продолжают работу, в том числе и спасательную операцию.

"Я не исключаю возможности, что будут найдены еще тела", - добавил мэр Харькова.

Стоит добавить, что сейчас известно о 7 погибших людях. Среди погибших целая семья из 5 человек.

Массированная атака на Украину

Этой ночью, 10 февраля, враг запустил против Украины 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131 с территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская область.

Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей.