Решение международного суда Организации Объединенных Наций (ООН) по сбиванию самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области является позором, который будет иметь последствия, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова в комментарии французскому изданию Liberation.

Решение международного суда ООН

31 января, суд в Гааге не стал выносить конкретное решение относительно вероятной ответственности Российской Федерации за сбивание самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года.

Таким образом суд подтвердил меньшую часть обвинений со стороны Украины к России по делу о финансировании терроризма.

Позор, который будет иметь последствия

Как пишет разведка, согласно трактовке суда, Россию нельзя признать спонсором терроризма, поскольку российский зенитно-ракетный комплекс "Бук", которым в 2014 году убили 298 гражданских пассажиров и членов экипажа МН-17, является оружием, а не деньгами.

"Это позор для международной судебной системы, это решение суда является ошибкой и катастрофой. Непризнание очевидных фактов будет иметь очень важные последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран", - заявил Буданов.

Как отметил руководитель ГУР, соответствующее решение международного суда ООН порождает серьезные риски.

"Если государство-агрессор даст (боевикам-террористам, - ред.) ЗРК, но не деньги, и они собьют гражданский "Боинг", то, в принципе, это не будет терроризмом", - пояснил руководитель ГУР.

Суд ООН по иску Украины против России

31 января Международный суд ООН объявил финальное решение по иску Украины против РФ по делу о нарушении конвенций о запрете финансирования терроризма и преодолении форм расовой дискриминации - на Донбассе и в Крыму. Россия была признана в нарушении определенных частей Конвенции о запрете финансирования терроризма.

Иск был подан еще 16 января 2017 года. В нем говорится о нарушении Кремлем двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.