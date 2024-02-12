ISW: Россияне хотят использовать "царь-поезд" как оборонительную линию

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что 30-километровый так называемый "царь-поезд" между Еленовкой и Волновахой на оккупированной Донетчине мог быть создан как оборонительная линия против будущих украинских наступлений, сообщает Украинская правда.

Аналитики предполагают, что российские войска построили 30-километровый барьер, получивший название "царь-поезд" в оккупированной Донецкой области, возможно, для того, чтобы он служил оборонительной линией против будущих украинских наступлений.

В отчете отмечается, что спутниковые снимки от 10 мая 2023 года и 6 и 10 февраля 2024 года свидетельствуют, что за последние девять месяцев российские войска построили длинную линию вагонов, протянувшуюся от оккупированной Еленовки до Волновахи.

По данным DeepState, российские войска собрали более 2100 грузовых вагонов в 30-километровый поезд.

Сообщается, что российские войска начали собирать поезд в июле 2023 года. Вероятно, оккупанты намерены использовать этот поезд как оборонительную линию против будущих украинских наступательных действий.

Железнодорожная линия между Еленовкой и Волновахой находится примерно в шести километрах от линии фронта, которая, по оценкам ISW, проходит к юго-востоку от Новомихайловки в ее ближайшей точке, и находится на участке фронта, который был относительно неактивным, когда российские войска начали строительство.

Эксперты напоминают, что российские войска недавно имели незначительные территориальные достижения в этом районе.

Вместе с тем в ISW предполагают, что "россияне могли собрать поезд и для других целей".

Ключевые выводы ISW за 11 февраля