Израильская армия ударила югу сектора Газа, есть погибшие

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по городу Рафах на юге Сектора Газа. Есть погибшие и раненые.﻿ Об этом заявили Силы обороны Израиля, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отмечается, что ЦАХАЛ совершил волну авиаударов по "важным" целям в районе Шабура в южной части Сектора Газа.

Военные сообщили, что завершили удары и не предоставили более подробной информации.

В то же время агентство Reuters сообщило о 22 погибших и десятках раненых в результате израильских ударов. По данным AFP, погибли по меньшей мере 50 человек.

Город Рафах расположен на юге Сектора Газа возле границы с Египтом. На данный момент там находится 1,5 млн человек. Многие люди бежали в город как беженцы из-за военной операции Израиля в центре и на севере региона.