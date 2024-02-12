На юге Газы израильская армия спасла двух заложников ХАМАСа

Армия Израиля спасла двух заложников во время спецоперации в городе Рафах на юге Сектора Газа, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны (ЦАХАЛ) и полиции Израиля.

Отмечается, что ночью во время совместной операции в Рафахе были спасены два израильских заложника - Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хара (70 лет), которые были похищены террористической организацией ХАМАС 7 октября из кибуца Нир Ицхак.

Состояние их здоровья удовлетворительное, их перевели в больницу "Шиба тель Хашомер" для медицинского обследования.