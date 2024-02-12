Курс валют НБУ на 12 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 12 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 11 февраля, достиг уровня 37.6234 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 40.5129 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 9 коп до 47.4168 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 42.9540 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 6 коп до 9.3763 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.623400
|EUR
|Евро
|40.512900
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.416800
|CHF
|Швейцарский франк
|42.954000
|PLN
|Польский злотый
|9.376300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.