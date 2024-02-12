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Курс валют НБУ на 12 февраля

Курс валют НБУ на 12 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 12 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 февраля, достиг уровня 37.6234 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 40.5129 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 9 коп до 47.4168 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 42.9540 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 9.3763 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 37.623400 +0.0527
EUR Евро 40.512900 +0.1
GBP Фунт стерлингов 47.416800 +0.0852
CHF Швейцарский франк 42.954000 +0.0013
PLN Польский злотый 9.376300 +0.0639

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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