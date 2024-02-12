Курс валют НБУ на 12 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 12 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 февраля, достиг уровня 37.6234 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 40.5129 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 9 коп до 47.4168 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 42.9540 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 9.3763 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 37.623 400 EUR Евро 40.512 900 GBP Фунт стерлингов 47.416 800 CHF Швейцарский франк 42.954 000 PLN Польский злотый 9.376 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.