Ночью ПВО уничтожила 14 "Шахедов" и одну ракету – Воздушные силы

В ночь на 12 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Украиной 14 беспилотников типа Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего россияне запустили 17 "Шахедов" из района Приморско-Ахтарск (РФ). Также оккупанты ударили управляемой авиационной ракетой Х-59 (из временно оккупированной части Запорожской области) и зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Белгородской области РФ).

"В результате боевой работы уничтожены 14 "Шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.