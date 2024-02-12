Ночью ПВО уничтожила 14 "Шахедов" и одну ракету – Воздушные силы
В ночь на 12 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Украиной 14 беспилотников типа Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Всего россияне запустили 17 "Шахедов" из района Приморско-Ахтарск (РФ). Также оккупанты ударили управляемой авиационной ракетой Х-59 (из временно оккупированной части Запорожской области) и зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Белгородской области РФ).
"В результате боевой работы уничтожены 14 "Шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей", – говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.