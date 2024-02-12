Оккупанты активизировались под Авдеевкой, Марьинкой и Бахмутом – Генштаб

Российские оккупационные войска активизировали штурмовые действия в трех направлениях: на Авдеевском ВСУ отразили 41 атаку, на Марьинском – 32, на Бахмутском – 19.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 12 февраля.

За прошедшие сутки произошло 100 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Клещеевка, Степное, Авдеевка, Северное, Антоновка, Константиновка, Новомихайловка, Ровнополь Донецкой области; Роботино, Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области; Качкаровка, Монастырское, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага возле Ивановки и Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки оккупантов в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 19 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 32 атаки.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака врага севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил безуспешное штурмовое действие.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов противника.