В Киев прибыли представители МВФ на переговоры

В Киев прибыли представители Международного валютного фонда. В ходе дискуссий будут обсуждаться экономическая политика власти Украины и вызовы, стоящие перед экономикой.﻿ Об этом заявил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями властей Украины и другими партнерами" , - говорится в заявлении.

По его словам, дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики властей Украины и вызовах, стоящих перед экономикой Украины.

Команда МВФ также примет участие 13 февраля в инаугурационном заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, администрируемого МВФ. На этой встрече представителей власти Украины, партнеров по развитию и специалистов МВФ будут обсуждаться "приоритеты усиления способностей Украины и поддержка МВФ этой важной задачи".

После этих встреч 17 февраля миссия МВФ во главе с Гевином Греем начнет дискуссии с представителями власти Украины в Варшаве в контексте третьего пересмотра поддерживаемой МВФ программы расширенного финансирования.