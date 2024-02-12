В Сирии готовят российских операторов беспилотников для войны с Украиной – ГУР

На сирийском аэродроме Шайрат готовят российских операторов БПЛА для войны против Украины, сообщает Главное управление разведки Минобороны, сообщает Украинская правда.

"В Сирии тренируют российских операторов БПЛА иранского производства. Обучение для московитов проводят "Ливанская полиция Хезболлы и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского военного аэродрома Шайрат" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает освоение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемого самолета Raad.

По данным разведки, военные учения возглавляет один из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик, который специализируется на изготовлении и обслуживании беспилотников.