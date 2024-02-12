Посол рассказала, что будет дальше с проектом помощи Украине в Сенате США

﻿В понедельник Сенат США может сделать следующий шаг к одобрению большого пакетного проекта со средствами на помощь для Украины. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Европейская правда.

Посол детализировала, что в воскресном процедурном голосовании проект HR 815 поддержали 67 голосами из необходимых 60 – сенаторы поддержали решение о приостановлении дебатов по замене оригинального текста проекта на текст, ранее предложенный сенатором П.Мюррей.

Также перед голосованием 11 февраля Сенат отклонил ходатайство сенатора-республиканца Майка Ли, который является сторонником изоляционизма, о пересмотре решения по рассмотрению HR 815, что могло остановить дальнейшее рассмотрение. За это проголосовали 40 сенаторов из необходимых 51.

"Следующим процедурным шагом является голосование за утверждение замены текста (нужен 51 голос), которое может состояться не ранее, чем через 30 часов с момента прекращения дебатов, то есть не ранее понедельника 12 февраля", – рассказала посол.

Оксана Маркарова добавила, что следующее заседание назначено 12 февраля в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, проект рассматривают без части, касающейся самого проблемного вопроса о южной границе, после того, как первоначальный проект заблокировали республиканцы.

Однако Дональд Трамп перед голосованием в воскресенье высказался и против продолжения помощи другим странам со стороны США, кроме как в виде займа.

Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект, если он будет одобрен в Сенате.