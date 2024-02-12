Остин передал полномочия заместительницы – Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин, который в воскресенье был срочно госпитализирован в центральную больницу, официально передал обязанности министра обороны своей заместительнице Кэтлин Гикс. Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

"Министр Остин передал функции и обязанности главы Минобороны заместителя министра обороны Кэтлин Гикс" , - заметил Райдер.

Он подчеркнул, что глава Объединенного комитета начальников штабов, Белый дом и Конгресс были уведомлены об этом немедленно.

Кроме того, Райдер отметил, что Остин остается госпитализированным в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Обычно процедура передачи полномочий высокопоставленным представителям государственного руководства в США может применяться, в том числе, в случае хирургической операции под общим наркозом. Однако Пентагон не уточняет детали на этот счет.