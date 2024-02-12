Байден обсудил премьером Израиля операцию на юге Газа

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого обсуждали, в частности, планы израильской армии провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.﻿ Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Белого дома, сообщает Европейская правда.

Во время разговора Байден подчеркнул, что у США и Израиля общая цель – добиться победы над ХАМАС, обеспечив долгосрочную безопасность Израиля и его народа.

В то же время он подчеркнул, что военная операция в Рафахе не должна продолжаться без надежного и осуществимого плана обеспечения безопасности гражданских лиц, которые эвакуировались туда из сектора Газа.

Лидеры стран также обсудили текущие усилия по освобождению захваченных боевиками ХАМАС заложников. Байден подчеркнул необходимость воспользоваться прогрессом, достигнутым на переговорах, для скорейшего освобождения всех заложников.

Он также призвал к срочным и конкретным шагам для увеличения объемов и последовательности гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению.

В конце прошлой недели Нетаньяху заявил, что более миллиона гражданских лиц, которые скопились в городе Рафах на юге сектора Газа, смогут эвакуироваться до того, как Армия обороны Израиля начнет там действовать.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность планами Израиля наступать на город Рафах, что на юге сектора Газа, из-за возможных последствий для гражданских.

Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила о возможных последствиях наступления на город Рафах. Ее британский коллега Дэвид Кэмерон также высказался против запланированной армией Израиля операции в Рафахе.