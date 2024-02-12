Пашинян: Армения – не союзник России в войне против Украины
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не была союзником РФ в развязанной ею войне против Украины. Об этом он сказал в интервью The Telegraph, сообщает Европейская правда.
"Послушайте, когда война в Украине только началась, я давал интервью CNN и сказал, что в этой ситуации мы не являемся союзником России. И это реальность", – отметил Пашинян.
Он настаивает на том, что это не означает выбора между Россией и Западом, несмотря на последствия войны в Украине.
"Наше сотрудничество с США, Францией или другими партнерами в области безопасности не направлено против другого нашего партнера в секторе безопасности", – добавил армянский премьер.
По его словам, партнеры Армении "могут иметь беспокойство по поводу отношений с ними или того, как отношения с ними могут повлиять на их повестку дня в сфере безопасности".
"И этот вопрос мы пытаемся решить, максимально прозрачно обсуждая с нашими партнерами их общие планы", – добавил Пашинян.
Напомним, в сентябре прошлого года Армения впервые передала Украине гуманитарную помощь – ее привезла в ходе визита супруга премьера Армении Никола Пашиняна.
В начале октября Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.