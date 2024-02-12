Пашинян: Армения – не союзник России в войне против Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не была союзником РФ в развязанной ею войне против Украины. Об этом он сказал в интервью The Telegraph, сообщает Европейская правда.

"Послушайте, когда война в Украине только началась, я давал интервью CNN и сказал, что в этой ситуации мы не являемся союзником России. И это реальность" , – отметил Пашинян.

Он настаивает на том, что это не означает выбора между Россией и Западом, несмотря на последствия войны в Украине.

"Наше сотрудничество с США, Францией или другими партнерами в области безопасности не направлено против другого нашего партнера в секторе безопасности" , – добавил армянский премьер.

По его словам, партнеры Армении "могут иметь беспокойство по поводу отношений с ними или того, как отношения с ними могут повлиять на их повестку дня в сфере безопасности".

"И этот вопрос мы пытаемся решить, максимально прозрачно обсуждая с нашими партнерами их общие планы ", – добавил Пашинян.

Напомним, в сентябре прошлого года Армения впервые передала Украине гуманитарную помощь – ее привезла в ходе визита супруга премьера Армении Никола Пашиняна.

В начале октября Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.