Байден отреагировал на слова Трампа о "поощрении" РФ к нападению на НАТО
Президент США Джо Байден отреагировал на заявления своего предшественника Дональда Трампа, который рассказал, как угрожал союзникам "поощрить" РФ к агрессии, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность. Слова Байдена приводит The Hill, сообщает Европейская правда.
Действующий глава Белого дома назвал высказывания Трампа "ужасными и опасными".
Он также предупредил, что потенциальный второй срок Трампа разрушит американские международные отношения и поощрит врагов США.
"Признания Дональда Трампа, что он намерен дать Путину зеленый свет для продолжения войны и насилия, продолжения его грубого нападения на свободную Украину и распространения его агрессии на народы Польши и стран Балтии, ужасны и опасны", – сказал Байден.
Он также назвал эти высказывания ожидаемыми от человека, "который обещает править как диктатор в первый день, если вернется в Овальный кабинет, подобно тем, кого он восхваляет".
Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как во времена своего президентства угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.