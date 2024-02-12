Туск: Не можем согласиться, чтобы наживались на польских фермерах

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава хочет помогать Украине на фоне российской агрессии, но не может согласиться, чтобы при этом "несколько тысяч человек" наживались за счет польских аграриев, сообщает Европейская правда.

Дональд Туск отметил, что обсуждал ситуацию с зерновым импортом с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего первого визита в Киев и объяснил позицию Польши.

"То, что несколько сотен или тысяч людей в Украине хотят заработать огромные деньги – это не наша проблема. Мы хотим помочь Украине как государству, украинцам как народу в вооруженном противостоянии с Россией. Бесспорно, здесь наша позиция никак не меняется. Но не может быть так, чтобы из-за войны и из-за нашей эмпатии и открытости к Украине кто-то воспользовался этим для нечестной и неравной конкуренции с нашими компаниями, нашими фермерами" , – сказал премьер Польши.

Туск отметил, что если не учитывать недовольство польского бизнеса, это может привести к росту антиукраинских настроений.

"Парадокс заключается в том, что если Украина хочет быть способной мобилизовать весь западный мир на свою поддержку в противостоянии с Россией, ей нужно уважать интересы отдельных членов этого сообщества... Иначе легко сломать этот энтузиазм и стремление поддерживать" , – добавил Дональд Туск.

Он отметил, что польские власти должны выяснить, как много украинской продукции все равно оказывается на польском рынке, вопреки ограничениям, и прежде всего для этого нужно усилить контроль за проверками на границе.

Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

В воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.