Венгерский OTP Bank заинтересовался приватизацией "Сенс Банка" – источники

Венгерская группа OTP Bank Plc. заинтересовалась покупкой "Сенс Банка", который государство национализировало летом 2023 года.﻿ Об этом рассказали собеседники, приближенные к переговорам по приватизации банка, сообщает Экономическая правда.

Двое собеседников издания, касающихся переговорного процесса, подтвердили, что иностранные банковские группы действительно заинтересовались приватизацией двух госбанков - "Сенс Банка" и "Укргазбанка". Среди потенциальных покупателей, претендующих на Сенс, есть венгерская OTP, которая уже работает на украинском рынке.

В украинской "дочке" OTP отказались отвечать на запрос журналистов относительно потенциальной сделки, отметив, что "не уполномочены комментировать намерения группы".

В Министерстве финансов запрос относительно потенциальной сделки по продаже госбанков оставили без ответа.

В случае, если эта сделка состоится, а украинский OTP объединят с "Сенсом", то новый банк может стать четвертым по объему чистых активов в Украине, уступая лишь ПриватБанку, Ощадбанку и Укрэксимбанку.

Правда, если интерес OTP реальный, то потенциальная продажа "Сенс Банка" может натолкнуться на определенные трудности, ведь венгерская группа до сих пор работает на территории России. За это НАПК даже вносило OTP Bank в перечень компаний-спонсоров войны. В октябре 2023 года банк исключили из этого перечня по требованию Венгрии, которая взамен пообещала разблокировать выделение 500 млн евро из военного фонда ЕС.

Также собеседники отметили, что в последнее время Министерство финансов активизировало переговоры с Международной финансовой корпорацией (IFC) относительно соглашения по ее вхождению в капитал "Укргазбанка". Это соглашение заключили еще до начала большой войны. Согласно ему, IFC может претендовать на 20% акций банка.

Напомним, что в конце января заместитель министра финансов Юрий Драганчук сообщил, что иностранные инвесторы якобы выразили заинтересованность в покупке двух украинских банков. По его словам, соответствующие сигналы Минфин отимував еще с осени 2023 года, а потенциальные покупатели даже "подгоняют" правительство, чтобы оно быстрее готовило банки к продаже.

Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк Украина") 21 июля 2023 года. Правительство приняло решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

Владельцами прямого существенного участия в банке были ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия - гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен, гражданин РФ Андрей Косогов.

5 января 2024 года стало известно, что компания ABH Holdings S.A., которая была номинальным владельцем "Сенс Банка", подала иск к Украине и требует компенсацию за принудительную национализацию финучреждения в размере 1 миллиард долларов.

Украина стала владельцем 94,94% акций Укргазбанка в 2009 году, после Мирового финансового кризиса. Среди экс-владельцев банка был действующий член Совета НБУ Василий Горбаль. В первые 2 года, с тех пор как банк был в собственности государства, правительство внесло в его капитал дополнительные 7,4 млрд грн. К 2020 году сумма докапитализации Укргазбанка достигла 13,1 млрд грн.