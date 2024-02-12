Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток - до 13 мая 2024 года, сообщает Украинская правда.

Об этом свидетельствуют карточки законопроектов №№ 10457 и 10456

Это уже десятое голосование ВР за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее Кабинет министров 9 февраля разрешил ТЦК работать круглосуточно во время мобилизации и военного положения