Китайские потребители сокращают расходы, несмотря на падение цен – FT

Потребители второй по величине экономики мира сокращают свои расходы, даже несмотря на крупнейшее в Китае дефляционное давление за последние три года. ﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что потребительские цены в Китае находились в состоянии дефляции в течение последних четырех месяцев, а в январе упали самыми быстрыми годовыми темпами за последние 15 лет. Хотя основная динамика наблюдается за счет продуктов питания, а цены в других секторах растут, компании, продающие все - от косметики до электротоваров - предлагают скидки.

Кроме того, цены на автомобили падают самыми быстрыми темпами за последние 22 года.

Поскольку рынок недвижимости, который исторически является основным двигателем доверия, все еще находится под давлением, осторожность потребительская сохраняется даже тогда, когда люди готовятся к китайскому новому году, традиционно периоду больших расходов. Также слабый рост цен автоматически не поощряет людей тратить больше.

Согласно официальным данным, розничные продажи в декабре выросли на 7,4%, хотя и на фоне низкой базы в декабре 2022 года, когда пандемия Covid охватила всю страну. За весь год, на который повлияли аналогичные базовые эффекты от локдаунов, розничные продажи выросли на 7,2%.

Опрос потребителей Morgan Stanley за декабрь, опубликованный в январе, показал, что чуть большая часть респондентов ожидают, что экономика улучшится в следующие шесть месяцев. Но в нем также отмечается, что 76% потребителей сократили расходы по крайней мере в одной категории за последние шесть месяцев, и что во всех категориях потребители чаще переходили на более дешевые бренды, чем на более дорогие.

Фред Нойманн, сопредседатель отдела экономики Азии в HSBC, предположил, что причиной низкого уровня потребления является "отсутствие роста доходов". Опрос Morgan Stanley показал, что только 45% потребителей ожидают, что финансовое положение домохозяйств улучшится в течение следующих шести месяцев, что является самым низким показателем за последний год.

Напомним, китайская экономика испытывает наибольшее дефляционное давление за последние 3 года, а слабый внутренний спрос ставит под сомнение экономическое восстановление в 2024 году.