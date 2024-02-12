В Германии задержали убийцу украинского баскетболиста – МИД

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что немецкая полиция задержала убийцу украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, сообщает Европейская правда.

"По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия" , – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что дело находится на особом контроле украинского МИД.

"Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности" , – добавил представитель МИД.

Он также проинформировал о состоянии второго украинца, который пострадал во время нападения.

По словам Николенко, ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние стабильное, угроз его жизни нет.

Ранее Федерация баскетбола Украины сообщила о гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии, Федерация баскетбола города Киева (ФБК) добавляет, что он погиб в результате нападения.

"Володя (Ермаков. – Ред.) и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы" , – отметили в федерации.

В ФБК отмечают, что врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации.