НАБУ проводит обыски у бывшего нардепа Пашинского

Утром 12 февраля Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, сообщает Экономическая правда.

"Сегодня утром СБУ и НАБУ пришло с обыском в мой дом. Дело о передаче "топлива Курченко", а на самом деле топлива кремлевской "Роснефти", государству - во времена мародерства Януковича этот олигарх наживися активами на сотни миллионов долларов, в том числе почти 100 тысячами тонн нефтепродуктов, которые в 2014-м году удалось передать государственным нефтяным операторам" , - написал он.

Экс-нардеп добавил, что он в 205 году обратился к президенту Порошенко с просьбой покрыть дефицит топлива ВСУ топливом "Роснефти".

"Через свою агентуру россияне тогда, 10 лет назад, добились открытия уголовного производства №32014100070000038 от 08.05.2014. Именно на основании этого 10-летнего производства у меня и проводятся обыски" , - пишет Пашинский.

Также бывший народный депутат подчеркнул, что информация о вручении ему подозрения по делу - фейк.