В польской полиции рассказали о расследовании инцидента с рассыпанным зерном

Польская полиция пока никого не задерживала по делу инцидента с рассыпанным зерном из опломбированных грузовиков, следовавших транзитом через Польшу в Литву. Правоохранители собирают доказательства, опрашивают свидетелей и планируют в скором времени передать материалы дела в местную прокуратуру. Об этом заявила спикер полиции города Хелм (Холм) Эва Чиж, сообщает Укринформ.

“Вчера полицейские провели соответствующий осмотр места происшествия, получили соответствующую информацию от водителей, были опрошены свидетели. Мы стремимся установить подробные обстоятельства инцидента, а также выявить виновника, бесправно открывшего эти грузовики. На данный момент по этому делу еще никто не задержан” , - отметила Чиж.

Она проинформировала, что на сегодняшний день материалы этого дела находятся в полиции, правоохранители еще собирают доказательства, а завтра их получит местная прокуратура.

"В прокуратуре будут определять, в каком направлении дальше будет вестись производство" , - подчеркнула спикер полиции.

По словам посла Украины в Польше Василия Зварыча, Украина требует привлечь виновных к ответственности из-за инцидента с рассыпанным зерном из украинских грузовиков. Он отметил, что такие методы польских протестующих на границе не должны терпеть в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации.

Полиция польского города Холм выясняет детали инцидента, произошедшего в воскресенье с грузовиками с украинским зерном возле пограничного пункта пропуска в Дорогуске. По данным полиции, протестовавшие неподалеку фермеры остановили три украинских грузовика и высыпали из них часть зерна на дорогу.