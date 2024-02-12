Угрозы Трампа о выходе из НАТО следует воспринимать серьезно – Болтон

Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что его угрозы выйти из НАТО в случае возвращения к власти следует воспринимать серьезно, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время дискуссии в эфире MSNBC.