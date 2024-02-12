Угрозы Трампа о выходе из НАТО следует воспринимать серьезно – Болтон
Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что его угрозы выйти из НАТО в случае возвращения к власти следует воспринимать серьезно, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал во время дискуссии в эфире MSNBC.
"Думаю, заявления Трампа следует воспринимать вполне серьезно. Очень многие сейчас не воспринимают это так – сторонники Трампа, и оппоненты тоже. Когда он говорит, что хочет выхода США из НАТО – думаю, это очень реальная угроза, и она имела бы чрезвычайно плохие последствия для США. И не только в Североатлантическом регионе, а гораздо шире", – подчеркнул Болтон.