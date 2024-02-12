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Войска РФ покупают Starlink через третьи страны – разведка

Войска РФ покупают Starlink через третьи страны – разведка
Фото: Unsplash

В Главном управлении разведки заявили, что системы спутниковой связи Starlink поступают в продажу в РФ через третьи страны, но ведется работа по "нейтрализации этой угрозы".﻿﻿ Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, а по сути - контрабанду. Да, через третьи страны, мы не будем называть конкретные страны, эта информация требует уточнения, но Starlink в свободной продаже на территории РФ, на открытых онлайн-площадках...
Никто не утверждает, что официально происходит продажа Starlink россиянам. Но сегодня РФ - не только страна-террорист номер один, но и страна-контрабандист номер один, поэтому это проблема, над которой сегодня работают", – сообщил представитель ГУР.

Юсов отметил, что в новом году россияне начали более "системно и налажено" использовать Starlink на линии фронта: "На эти устройства и девайсы оккупанты делают ставку. Конечно, продолжается работа по нейтрализации этой угрозы. Мы сейчас все угрозы раскрывать не будем".

Ранее в ГУР подтвердили, что россияне используют на фронте системы спутниковой связи Starlink. Впоследствии американский миллиардер Илон Маск заявил, что Starlinks никогда не продавались прямо или косвенно России.

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