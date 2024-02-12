США готовы ввести санкции на российский уран уже в этом году – FT

Российский "Росатом" может в скором времени потерять один из крупнейших своих экспортных рынков — в размере до $1 млрд в год — в результате введения в США эмбарго на российский уран. Законопроект о запрете поставок был одобрен в декабре конгрессменами обеих партий. Его поддерживают в Институте ядерной энергии США, профессиональной ассоциации участников сектора, и ожидают окончательного принятия в этом году. Об этом пишет Financial Times, сообщает Лига.Бизнес.

Издание отмечает, что западные операторы последние два года активно формировали запасы, а такие компании, как Urenco, французская Orano и американская Centrus, развивали цепочки поставок и наращивали производственные мощности.

Им в этом помогают правительства: в декабре США, Великобритания, Япония, Франция и Канада выделили $4,2 млрд в поддержку поставщиков обогащенного урана. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2021 году западные мощности по конверсии урана работали на 40% загрузки, к 2026 году ожидался ее рост до 90%.

По словам Бориса Шухта, гендиректора британо-нидерландской Urenco, его компания ведет переговоры с властями США и Великобритании об инвестициях в производство высокопробного низкообогащенного урана (HALEU). Лондон уже выделил компании на это 9,5 млн фунтов в рамках своего плана вложить в эту технологию 300 млн фунтов, чтобы "выдавить Путина с мирового энергетического рынка" и "покончить с господством России как единственного коммерческого производителя HALEU".

Этот вид топлива используется на малых атомных электростанциях, получающих все большее распространение, а поставляет его только Tenex, входящий в Росатом. Однако Министерство энергетики США софинансировало проект Centrus, выпустивший в ноябре 2023 года первую партию HALEU на 20 кг. Ожидается, что в 2024 году он нарастит производство до 900 кг, в дальнейшем возможно увеличение объемов выпуска.