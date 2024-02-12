В мире стали меньше воспринимать Россию как угрозу – опрос

Опрос, проведенный перед Мюнхенской конференцией по безопасности, показал более низкое восприятие войны России против Украины как большой угрозы для мира по сравнению с прошлогодними результатами. Об этом говорится в докладе с результатами опроса Munich Security Index, сообщает Европейская правда.

В опросе собирают мнения респондентов в 12 странах по 32 различных рисков, чтобы отслеживать изменение тенденции со временем.

Это репрезентативные выборки по 1000 человек из стран "Группы семи" и БРИКС, за исключением России, по отдельным вопросам опрос проводится также в Украине. Сбор данных происходил в конце октября – начале ноября с привлечением авторитетных социологических компаний в данных странах. Возможная погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

По сравнению с концом 2022 года "просели" почти все индикаторы, связанные с войной России против Украины.

В прошлогоднем опросе Россия оставалась самым высоким риском в пяти странах G7, теперь это – только Великобритания и Япония. У немцев обеспокоенность российской угрозой теперь на седьмом месте, у французов – на шестом, у Италии – на 12-м.

Всего в странах G7 российская угроза в 2022 году воспринималась как самая большая проблема, а в опросе конца 2023 года оказалась на четвертом месте.

Заметно возросла обеспокоенность возможной массовой миграции в результате вооруженных конфликтов или изменений климата, а также радикального исламистского терроризма, особенно в Европе и Северной Америке.

Так, в Германии и Франции опасения относительно миграции и терроризма теперь на первом месте, в Италии они – следующие в списке после "климатических" угроз.

Среди стран G7 также заметно выросли беспокойства относительно угрозы со стороны Ирана.

В США наибольшей угрозой видят кибератаки, на втором месте – политическая поляризация в обществе, на третьем – угроза Китая.

Индикаторы, связанные с окружающей средой и изменением климата, почти во всех странах входят в первую тройку угроз.

В странах БРИКС, в отличие от Запада, восприятие России и Ирана не изменилось, а восприятие Китая улучшилось.