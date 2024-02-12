В Польше хотят проверять все украинское зерно, идущее транзитом

Польские службы будут проверять на границе все украинское зерно, которое идет транзитом через страну в другие страны и порты. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и развития села РП Михал Колодзейчак, сообщает Укринформ.

"Сегодня последуют четкие указания, что мы будем проверять все зерно на границе (с Украиной - ред.), которое подлежит пломбированию, подлежит экспорту, и является только транзитным зерном" , - заявил Колодзейчак.

Замминистра пояснил, что это будет делаться потому, что после того, какое это зерно попадает транзитом в Германию и там выясняется, что оно плохого качества, то оно "на 99% возвращается в Польшу уже как европейское зерно". Он добавил, что подобные случаи есть также в портах.

"Это зерно не возвращается в Украину, а в Польшу" , - подчеркнул Колодзейчак.

Он отметил, что обратится по поводу получения детальных данных об украинском зерне, которое было возвращено в Польшу как некачественное из Германии и портов.

Польский чиновник сообщил, что он также поручит создать информационную платформу, с помощью которой польские аграрии смогут сообщать о проблемах и нарушениях в телефонном и онлайн-режиме непосредственно в министерство.

Как известно, премьер Польши Туск в воскресенье заявил, что нарастающие экономические проблемы, в частности ситуация на границе с польскими аграриями и перевозчиками, может привести к росту антиукраинских сантиментов в Польше. Глава польского правительства также отметил, что следует найти ответ на вопрос, почему, несмотря на эмбарго, все еще много агропродукции из Украины пересекает границу, и в этом контексте следует обратить внимание на работу пограничных служб.

Туск проинформировал, что выборочные проверки грузовых перевозок начались также на польско-литовской границе. Он подчеркнул, что Варшава будет следить за польско-литовской границей в контексте возможного попадания в Польшу украинских агропродуктов.