В Instagram и Threads разрешили отключить политический контент в рекомендациях

Руководитель Instagram Адам Моссери объявил, что Meta перестанет активно рекомендовать политический контент пользователям на платформах Instagram и Threads, сообщает Лига.net.

Это изменение, которое касается алгоритмов рекомендаций для пользователей и отобразится в Instagram's Reels и Explore, а также в приложении Threads. Термин "политический контент" будет охватывать темы, связанные с правительством, выборами и социальными вопросами. Meta недовольна приобретенным статусом нелинейности и динамикой этого определения, потому планирует привлечь внешних экспертов и сообщества для его улучшения.

Однако пользователи, желающие видеть политический контент, будут иметь возможность активировать его в настройках. Таким образом, Meta пытается сохранить возможность выбора для пользователей, с одной стороны, и помешать обсуждению контента, считая его проблематичным, с другой.