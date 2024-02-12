Круглосуточная работа ТЦК: в ВСУ пока не могут объяснить, что изменится
Кабинет министров расширил полномочия территориальных центров комплектования (военных коматов) и разрешил их круглосуточную работу. Спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что пока сложно сказать, что изменится на практике в мобилизации, сообщает Лига.net.
По его словам, необходимо получить разъяснение непосредственно от ТЦК о решении правительства.
Решение Кабмина предусматривает, что во время мобилизации или военного положения военкоматы получают право круглосуточно:
- рассматривать дела об административных нарушениях и налагать штрафы;
- организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями;
- вести персональный учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также транспорта, подлежащего передаче Силам обороны.