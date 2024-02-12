ВСУ не фиксируют мощные группировки РФ для нового наступления на Харьковщину – спикер
Руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил в эфире телемарафона, что ВСУ не фиксируют "мощные" группировки российских войск с целью повторного наступления на Харьковскую область., сообщает Лига.net.
По его словам, россияне "в любом случае не будут иметь шансов для реализации планов".
"Наши Силы обороны готовы к любому развитию событий, постоянно отслеживается любое перемещение оккупантов даже вдоль линии фронта", – сказал Евлаш.
Он отметил, что с начала большой войны на этом направлении фронта продолжают устанавливаться фортификационные сооружения на случай, если россияне снова пойдут в наступление.
"Этот процесс происходит постоянно. Конечно, постоянно необходимо подвозить какие-то материалы, строить какие-то блокпосты, оборонные рубежи. Не только на этом направлении, но и на Лимано-Купянском постоянно усиливается фортификация и для этого принимаются все необходимые меры", – сказал Евлаш.