ВСУ не фиксируют мощные группировки РФ для нового наступления на Харьковщину – спикер

Руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил в эфире телемарафона, что ВСУ не фиксируют "мощные" группировки российских войск с целью повторного наступления на Харьковскую область.﻿, сообщает Лига.net.

По его словам, россияне "в любом случае не будут иметь шансов для реализации планов".

"Наши Силы обороны готовы к любому развитию событий, постоянно отслеживается любое перемещение оккупантов даже вдоль линии фронта" , – сказал Евлаш.

Он отметил, что с начала большой войны на этом направлении фронта продолжают устанавливаться фортификационные сооружения на случай, если россияне снова пойдут в наступление.